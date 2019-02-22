Аваков: Меня хотят обвинить в фальсификации выборов

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовят провокацию, связанную с якобы оплатой фальсификации выборов. Об этом министр сообщил в Facebook.

По словам Авакова, о подготовке провокации несколько часов назад ему сообщили "оперативные источники".

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"По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата", - написал Аваков.

Он отметил, что "для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

Аваков говорит, что предполагал подобное и готов к этому.

"Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине", - считает министр.

Вчера прокуратура Сумской области сообщила, что против полицейских открыто уголовное дело за незаконное задержание двух человек в офисе одной из политических партий.

Руководитель полиции Сумской области заявил, что полицейские действовали законно, а областная прокуратура в своем сообщении об открытии уголовного производства против них допустила ряд неточностей.