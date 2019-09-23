Аваков о деле ГБР против Парубия: Абсурд и предвзятость

Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предвзятости формулировок в производстве, открытом Государственным бюро расследований против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Аваков написал в Twitter.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал Аваков.

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