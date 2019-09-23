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Аваков о деле ГБР против Парубия: Абсурд и предвзятость

Аваков о деле ГБР против Парубия: Абсурд и предвзятость - Фото
Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.09.2019, 19:56

Глава МВД написал, что ожидает "согласно закону и здравому смыслу" закрытия производства

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предвзятости формулировок в производстве, открытом Государственным бюро расследований против экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом Аваков написал в Twitter.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал Аваков.

  • Сегодня Парубий сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство из-за столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.
  • 2 мая 2014 года в Одессе сепаратисты напали на мирное шествие сторонников соборности Украины. После чего активисты Майдана и ультрас ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов на Куликовом поле.
  • Вскоре в здании начался пожар, из-за которого погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

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арсен аваков андрей парубий гбр 2 мая
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