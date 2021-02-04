Аваков о санкциях против каналов Медведчука: СНБО защитил страну от информационного яда
Совет национальной безопасности и обороны, ввел санкции против телеканалов из так называемого пула Медведчука, воспользовавшись своим правом, закрепленным в Конституции, и защитил страну от информационного яда, информационной агрессии. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова.
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По его словам, президенту Владимиру Зеленскому, подписавшему указ о введении в действие решения СНБО, хватило для этого политической воли и было достаточно законных оснований.
Отвечая на вопрос, почему СНБО не показывает общественности документы, чтобы все поняли, что есть правовое основание для закрытия трех каналов холдинга Медведчука, Аваков сказал: "Мы не говорим с вами сейчас об уголовном процессе. Мы говорим о праве государства, закрепленном Конституцией Украины, решением СНБО вводить санкции. Украина защищается от информационного яда".
Глава МВД заявил, что материалы, обосновывающие такое решение, существуют и опираются на два периода – 2018 года и "фактов, которые сейчас были предъявлены Службой безопасности".
Аваков сказал, что не следует попадать в информационную ловушку, заключающуюся в призыве идти в суд и предъявить эти материалы.
"Есть уголовный процесс, есть досудебное следствие, есть засекреченные и открытые материалы. … М мы их увидим. Но это не отменяет права государства Украина защищаться от информационного яда", – пояснил он.
По словам Авакова, речь идет о фактах, которые говорят о том, что при помощи денег, заработанных на оккупированных территориях Донбасса, финансируется ряд наших изданий.
В ответ на уточняющий вопрос, предоставит ли СНБО документы Верховному суду или ЕСПЧ, министр сказал, что, по его мнению, в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить "открытые документы, из которых всем все будет ясно".
- В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого пула Медведчука. Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
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