Аваков о санкциях против каналов Медведчука: СНБО защитил страну от информационного яда

Совет национальной безопасности и обороны, ввел санкции против телеканалов из так называемого пула Медведчука, воспользовавшись своим правом, закрепленным в Конституции, и защитил страну от информационного яда, информационной агрессии. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова.

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По его словам, президенту Владимиру Зеленскому, подписавшему указ о введении в действие решения СНБО, хватило для этого политической воли и было достаточно законных оснований.

Отвечая на вопрос, почему СНБО не показывает общественности документы, чтобы все поняли, что есть правовое основание для закрытия трех каналов холдинга Медведчука, Аваков сказал: "Мы не говорим с вами сейчас об уголовном процессе. Мы говорим о праве государства, закрепленном Конституцией Украины, решением СНБО вводить санкции. Украина защищается от информационного яда".

Глава МВД заявил, что материалы, обосновывающие такое решение, существуют и опираются на два периода – 2018 года и "фактов, которые сейчас были предъявлены Службой безопасности".

Аваков сказал, что не следует попадать в информационную ловушку, заключающуюся в призыве идти в суд и предъявить эти материалы.

"Есть уголовный процесс, есть досудебное следствие, есть засекреченные и открытые материалы. … М мы их увидим. Но это не отменяет права государства Украина защищаться от информационного яда", – пояснил он.

По словам Авакова, речь идет о фактах, которые говорят о том, что при помощи денег, заработанных на оккупированных территориях Донбасса, финансируется ряд наших изданий.

В ответ на уточняющий вопрос, предоставит ли СНБО документы Верховному суду или ЕСПЧ, министр сказал, что, по его мнению, в ближайшее время Служба безопасности сможет предоставить "открытые документы, из которых всем все будет ясно".

В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого пула Медведчука. Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.

Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.

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Наталия Медведева

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