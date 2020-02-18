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Аваков о совместных патрулях в ОРДЛО: Они не для охраны границы

Аваков о совместных патрулях в ОРДЛО: Они не для охраны границы - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.02.2020, 06:54

По словам главы МВД, пока еще подконтрольный оккупантам из РФ участок границы должны будут занять украинские подразделения: пограничники и другие силы

Совместные с "представителями ОРДЛО" вооруженные патрули не будут охранять государственную границу на территории, ныне неподконтрольной украинской власти: на такой компромисс Украина не пойдет - "помощники и советчики нам там не нужны". Так вечером на канале ICTV сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Патрули, говорит он, должны сформироваться накануне выборов в ОРДЛО и до начала работы "предусмотренных Конституцией" новых органов местной власти: "Когда начинаются выборы, на Донбасс заходит полиция, к ней в присутствии международных сил присоединяются представители местных громад, и затем они начинают совместное патрулирование".

Что касается границы, пояснил Аваков, то на Банковой планируют поэтапный выход на границу, которой более 300 км - и "невозможно одномоментно ее занять". Глава МВД говорит, что, возможно, в день будет браться под контроль один участок границы, потом - другой, и так далее.

"Возможны какие-то переходные функции, когда одни отходят - другие приходят. Но граница или есть, или ее нет, государство ее контролирует, или нет. <...> Граница должна быть полностью под контролем украинских пограничников. Возможно, их усилят какими-то дополнительными силами, чтобы избежать нюансов", - добавил глава МВД.

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