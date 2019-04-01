Аваков ожидает жесткий второй тур выборов президента

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из-за воинственной риторики главных кандидатов президентской гонки второй тур выборов 21 апреля может получиться "более жестким, чем первый". Такое мнение выразил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет LB.ua.

Вчера действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский обменялись через СМИ острыми репликами. Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского", на что комик задался вопросом, является ли президент "марионеткой Свинарчука" или наоборот.

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Министр призвал не спешить с прогнозами, словно Зеленского "уже избрали".

"Он всего лишь один из кандидатов. Еще голоса в первом туре не подсчитали, а вы уже списали со счетов Тимошенко и Порошенко. Не торопитесь – впереди еще жесткая борьба, второй тур", - сказал он.

Глава МВД уверен, что "безусловно" стоит ожидать витка обостряющей политической риторики.

"И тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии – и мы в МВД ее обеспечим", - резюмировал он.

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