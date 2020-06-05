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Аваков отказался извиняться перед родителями убитого полицейскими мальчика

Аваков отказался извиняться перед родителями убитого полицейскими мальчика - Фото
Арсен Аваков (Фото - Ян Доброносов - Facebook)
05.06.2020, 12:45

Глава МВД Арсен Аваков не захотел извиниться перед родителями убитого Кирилла Тлялова и перед девушкой, которую изнасиловали в полиции Кагарлыка

Нардеп Голоса Инна Совсун попросила главу МВД Арсена Авакова извиниться перед родителями пятилетнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейских, а также перед девушкой, которую изнасиловали в отделе полиции Кагарлыка. Глава МВД отказался извиняться за преступления, совершенные его подчиненными. Об этом он заявил на часе вопросов к правительству в Раде.

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"У меня нет к вам вопросов, но я хочу услышать от вас другое <...> мы не услышали признания вашей персональной ответственности за то, что родители Кирилла Тлялова так и не получили наказания тех людей, которые убили их сына", - заявил Совсун.

Затем нардеп выразила желание, чтобы Аваков "извинился перед родителями Кирилла Тлялова и извинился перед девушкой, которую четыре часа насиловали в Кагарлыке".

"Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен", - ответил Аваков и опроверг слова нардепа о том, что подозреваемые в убийстве мальчика находятся на свободе. В настоящее время арестован один подозреваемый, двух других выпустили из СИЗО еще в начале марта. 

"Не надо спекулировать. Не вам меня учить, как говорят, родину любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий", - резюмировал глава МВД.

  • Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. Это происходило на фоне резонансных событий в Броварах и Кагарлыке.
  • В это же время под зданием парламента проходил протест против Авакова.
Владислав Сердюк
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арсен аваков Кирилл Тлялов Кагарлык
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