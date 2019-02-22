Аваков: Полицию пытаются дискредитировать

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что полицию пытаются дискредитировать те, кому "не нравится активность полиции в пресечении нарушений на выборах". Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков", - сказал Аваков.

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В пресс-службе напомнили, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

Всего по этим фактам открыто 77 уголовных производств.

Вчера прокуратура Сумской области сообщила, что против полицейских открыто уголовное дело за незаконное задержание двух человек в офисе одной из политических партий.

Руководитель полиции Сумской области заявил, что полицейские действовали законно, а областная прокуратура в своем сообщении об открытии уголовного производства против них допустила ряд неточностей.