Аваков увольняет руководителей Нацполиции в четырех областях

Коллегия МВД (Фото: МВС України/Facebook)

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил уволить глав Нацполиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях. Об этом он заявил сегодня на коллегии министерства.

Глава Нацполиции Сергей Князев отчитался на коллегии о работе полиции и отметил ряд недостатков. В частности, он указал на высокий уровень угонов автомобилей в некоторых областях, а также вовлечение руководящего состава полиции в вымогательство взяток. По его словам, с начала года 69 сотрудникам объявили подозрение во взяточничестве, каждый пятый среди них - руководитель.

Выслушав отчёт Князева, Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне. Глава Нацполиции сообщил, что у него есть существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей, и он готов "принять кадровые решения по этим руководителям".

"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу", - ответил Аваков и добавил, что до конца сегодняшнего дня ждет от Князева соответствующих представлений и кадровых предложений.

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