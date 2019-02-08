Аваков заподозрил появление новой грязной схемы на выборах-2019

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство внутренних дел зафиксировало рост числа жителей оккупированных территорий, которые подали заявки на изменение места голосования во время президентских выборов в марте 2019 года. Об этом министерство сообщает у себя в Twitter, цитируя главу Арсена Авакова.

По словам Авакова, активность избирателей, которые проживают на временно оккупированных территориях, выросла за последние три недели.

Реклама

"Мы фиксируем за последние три недели увеличение в 6 раз количества людей, которые приходят с оккупированных территорий и переписывают на другое место голосования.Это хорошо или плохо? Думает ли кто-то о голосовании? Или это схема, которую нам предлагает один из кандидатов или наш враг?", - сказал он.

Вчера спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019.

МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах-2019 наблюдателей из страны-оккупанта России не помешает миссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев. Наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента страны-оккупанта РФ в прошлом году, и это не помешало ОБСЕ мониторить процесс.

Вечером Волкер изменил мнение. У себя в Twitter он написал, что беспокойство Киева по поводу безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах украинского президента имеет реальные основания, поскольку Россия - страна-агрессор.