Авиация, трофеи, эвакуация, раскольники, обращения к солдатам РФ. Главное из Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вышел с ежедневным обращением к народу, миру, а также к российским оккупантам. Главное из речи – ниже тезисами.
→ Идет 14-й день нашей обороны от российского вторжения. Почти две недели! У нас реальное всеукраинское единение перед угрозой уничтожения страны и нации. Потому что масштаб угрозы государству – максимальный.
→ Оккупанты уже завели на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения.
→ Даже там в мире, где Украину не поддерживают, – даже там хорошо знают, чего мы достигли за эти две недели.
→ Защитники страны пополнили арсенал нашей техники за счет многих трофеев на поле боя: танки, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону. Мы будем бить врага его оружием.
→ Все больше солдат и командиров оккупанта задают себе вопрос: а для чего их послали на эту землю, на эту войну? И у них нет ответа. "Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Если просто уйдете. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена или гибели".
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→ До сих пор нет необходимого решения о закрытии неба мощными союзниками. Мы бы приняли такое решение за час, если бы нужно было помочь нашим друзьям.
→ Украина благодарна Польше за альтернативу закрытию неба: за готовность предоставить боевые самолеты. Вопрос уже только в логистике, которую нужно решать немедленно! Это не пинг-понг по снятию ответственности – давайте скорее, пожалуйста!
→ Вчера удалось организовать несколько гуманитарных коридоров. Сегодня сделаем все для продолжения их работы. Если там будет хоть один выстрел – полная ответственность на оккупантах.
→ Утром говорил с премьером Канады Трюдо – есть полная поддержка.
→ Ночью вернулась наша делегация с переговоров в Беларуси. Будем готовиться к следующим раундам переговоров ради Украины и мира.
→ Получаем сигналы, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые политики снова работают на раскол. Я вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как это положено в военное время.
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"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі".
Это строчки из "Кобзаря" Тараса Григорьевича, которую Зеленский процитировал сегодня, в день рождения Шевченко.
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