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Авиация ВСУ ударила по опорному пункту оккупантов в Николаевской области — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 16:23
Авиация ВСУ ударила по опорному пункту оккупантов в Николаевской области — ОК
Авиация ВСУ (Фото: скриншот с видео)

В Николаевской области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удар по опорному пункту российских оккупантов в районе поселка Благодатное. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация в результате удара уничтожила зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты и десять российских солдат. Точные результаты авианалета уточняются. 

Также отмечается, что противник продолжает обустраивать рубежи обороны и позиций для отступления, активных боевых действий не проводит, однако наносит ракетные удары и обстреливает из артиллерии населенные пункты. 

Читайте также: Авиация ВСУ за сутки уничтожила десятки единиц техники, живую силу и склад боеприпасов РФ 

Дмитрий Гриниченко
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война авиация ВСУ николаевская область ОК Юг
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