Авиация ВСУ ударила по опорному пункту оккупантов в Николаевской области — ОК "Юг"

В Николаевской области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удар по опорному пункту российских оккупантов в районе поселка Благодатное. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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Украинская авиация в результате удара уничтожила зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты и десять российских солдат. Точные результаты авианалета уточняются.

Также отмечается, что противник продолжает обустраивать рубежи обороны и позиций для отступления, активных боевых действий не проводит, однако наносит ракетные удары и обстреливает из артиллерии населенные пункты.

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Дмитрий Гриниченко

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