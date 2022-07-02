Авиация ВСУ ударила по опорному пункту оккупантов в Николаевской области — ОК "Юг"
В Николаевской области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удар по опорному пункту российских оккупантов в районе поселка Благодатное. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
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Украинская авиация в результате удара уничтожила зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", две боевые машины пехоты и десять российских солдат. Точные результаты авианалета уточняются.
Также отмечается, что противник продолжает обустраивать рубежи обороны и позиций для отступления, активных боевых действий не проводит, однако наносит ракетные удары и обстреливает из артиллерии населенные пункты.
- 1 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины ударила по российским оккупантам, их опорному пункту и складам боеприпасов.
- Ранее украинские самолеты нанесли авиаудары на Луганском направлении, что помешало продвижению оккупантов в районе Лисичанска.
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