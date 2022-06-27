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Авиация ВСУ за сутки уничтожила десятки единиц техники, живую силу и склад боеприпасов РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 23:24
Авиация ВСУ за сутки уничтожила десятки единиц техники, живую силу и склад боеприпасов РФ - Фото
Авиация ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

За сутки авиация Вооруженных Сил Украины уничтожила десятки единиц боевой техники и живую силу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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Ударная авиация ВСУ 27 июня наносила удары по всем направления боевых действий, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м осуществили до 20 групповых боевых вылетов. 

В результате авиационных ударов были поражены позиции двух ротно-тактических групп оккупантов, склад боеприпасов, а также уничтожено несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила противника. 

Читайте также: ВС ВСУ: Авиация РФ два месяца не летает на неоккупированную территорию. С ракетами сложнее 

Дмитрий Гриниченко
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война авиация ВСУ уничтожение техники
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