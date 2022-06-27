Авиация ВСУ за сутки уничтожила десятки единиц техники, живую силу и склад боеприпасов РФ
27.06.2022, 23:24
Авиация ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
За сутки авиация Вооруженных Сил Украины уничтожила десятки единиц боевой техники и живую силу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
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Ударная авиация ВСУ 27 июня наносила удары по всем направления боевых действий, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м осуществили до 20 групповых боевых вылетов.
В результате авиационных ударов были поражены позиции двух ротно-тактических групп оккупантов, склад боеприпасов, а также уничтожено несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила противника.
- 19 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов.
- 21 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла пять ударов по российским оккупантам. В ходе операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеиный зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- 22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько ударов по вражеским позициям. Было нанесено огневое поражение ротно-тактической группе россиян, а также уничтожен укрепрайон противника.
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