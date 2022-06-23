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На Донбассе авиация ВСУ уничтожила укрепрайон и ударила по ротно-тактической группе РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 08:08
На Донбассе авиация ВСУ уничтожила укрепрайон и ударила по ротно-тактической группе РФ - Фото
Штурмовик Су-25 ВСУ (Фото: скриншот из видео)

В Донецкой области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла несколько успешных ударов по позициям российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. 

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22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько ударов по вражеским позициям.

Было нанесено огневое поражение ротно-тактической группе россиян, а также уничтожен укрепрайон противника. 

Читайте также: ВС ВСУ: Авиация РФ два месяца не летает на неоккупированную территорию. С ракетами сложнее 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс авиация воздушные силы
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