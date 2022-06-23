На Донбассе авиация ВСУ уничтожила укрепрайон и ударила по ротно-тактической группе РФ
23.06.2022, 08:08
Штурмовик Су-25 ВСУ (Фото: скриншот из видео)
В Донецкой области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла несколько успешных ударов по позициям российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько ударов по вражеским позициям.
Было нанесено огневое поражение ротно-тактической группе россиян, а также уничтожен укрепрайон противника.
- 19 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов.
- 21 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла пять ударов по российским оккупантам. В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
Читайте также: ВС ВСУ: Авиация РФ два месяца не летает на неоккупированную территорию. С ракетами сложнее
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии