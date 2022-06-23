На Донбассе авиация ВСУ уничтожила укрепрайон и ударила по ротно-тактической группе РФ

В Донецкой области авиация Вооруженных Сил Украины нанесла несколько успешных ударов по позициям российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько ударов по вражеским позициям.

Было нанесено огневое поражение ротно-тактической группе россиян, а также уничтожен укрепрайон противника.

19 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов.

21 июня на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла пять ударов по российским оккупантам. В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику.

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Дмитрий Гриниченко

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