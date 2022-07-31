UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиация ВСУ уничтожила два склада БК врага, два опорных пункта, много техники и оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 01:21
Авиация ВСУ уничтожила два склада БК врага, два опорных пункта, много техники и оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

30 июля штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла по российским оккупантам мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения на нескольких стратегических направлениях. Об этом сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате ударов ВС ВСУ уничтожены два полевых состава боеприпасов российской армии, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов.

Зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ уничтожило российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На Изюмском направлении российский истребитель Су-30СМ попытался атаковать штурмовики Су-25 ВСУ. Его отогнали зенитчики и штурмовая авиация ВСУ успешно завершила удар и уничтожила оккупантов.

Читайте также: Оккупанты готовятся к наступлению на Донецком направлении – Генштаб ВСУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потери врага вс всу авиация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 