Авиация ВСУ уничтожила два склада БК врага, два опорных пункта, много техники и оккупантов

30 июля штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла по российским оккупантам мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения на нескольких стратегических направлениях. Об этом сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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В результате ударов ВС ВСУ уничтожены два полевых состава боеприпасов российской армии, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов.

Зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ уничтожило российский беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На Изюмском направлении российский истребитель Су-30СМ попытался атаковать штурмовики Су-25 ВСУ. Его отогнали зенитчики и штурмовая авиация ВСУ успешно завершила удар и уничтожила оккупантов.

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Наталия Медведева

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