Австралия отправит в Германию самолет-разведчик защищать логистику помощи Украине – фото

Австралия направит в Германию разведывательный самолет Королевских ВВС Австралии для поддержки Украины – защищать гуманитарные и военные логистические узлы за пределами ее территории. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

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По информации Офиса Альбанезе, самолет E-7A Wedgetail начнет миссию в октябре, развертывание будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала. Миссия продлится около шести месяцев.

Как отмечается, разведывательный самолет поможет защитить многонациональные логистические узлы, необходимые для потока военной и гуманитарной помощи народу Украины.

"Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси.

По данным Сил обороны Австралии, Wedgetail оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

6 июня сообщалось, что Австралия может передать Украине 41 истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet.

26 июня стало известно, что Австралия передаст Украине 70 военных бронированных машин.

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