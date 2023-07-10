UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австралия отправит в Германию самолет-разведчик защищать логистику помощи Украине – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 18:02
Австралия отправит в Германию самолет-разведчик защищать логистику помощи Украине – фото - Фото
Энтони Альбанезе (Фото: EPA)

Австралия направит в Германию разведывательный самолет Королевских ВВС Австралии для поддержки Украины – защищать гуманитарные и военные логистические узлы за пределами ее территории. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По информации Офиса Альбанезе, самолет E-7A Wedgetail начнет миссию в октябре, развертывание будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала. Миссия продлится около шести месяцев.

Австралия отправит в Германию самолет-разведчик защищать логистику помощи Украине – фото

Как отмечается, разведывательный самолет поможет защитить многонациональные логистические узлы, необходимые для потока военной и гуманитарной помощи народу Украины.

"Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что самолет не будет входить в воздушное пространство Украины, России или Беларуси.

По данным Сил обороны Австралии, Wedgetail оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления.

Во время стандартной миссии E-7A Wedgetail может покрыть более 4 млн кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете.

  • 6 июня сообщалось, что Австралия может передать Украине 41 истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet.
  • 26 июня стало известно, что Австралия передаст Украине 70 военных бронированных машин.
Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАвстралиявоенная помощьэнтони альбанезе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 