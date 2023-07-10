RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Австралія відправить до Німеччини літак-розвідник захищати логістику допомоги Україні – фото

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 18:02
Австралія відправить до Німеччини літак-розвідник захищати логістику допомоги Україні – фото - Фото
Ентоні Альбанезе (Фото: EPA)

Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак Королівських ВПС Австралії для підтримки України – захищати гуманітарні та військові логістичні вузли за межами її території. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

За інформацією Офісу Альбанезе, літак E-7A Wedgetail розпочне місію у жовтні, розгортання включатиме до 100 австралійських членів екіпажу та допоміжного персоналу. Місія триватиме близько шести місяців.

Австралія відправить до Німеччини літак-розвідник захищати логістику допомоги Україні – фото

Розвідувальний літак допоможе захистити багатонаціональні логістичні вузли, необхідні для потоку військової та гуманітарної допомоги народу України.

"Літак забезпечить раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз за межами України щодо шлюзу для гуманітарної та військової допомоги", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що літак не входитиме у повітряний простір України, Росії чи Білорусі.

За даними Сил оборони Австралії, Wedgetail обладнаний радаром далекого спостереження, вторинним радаром і тактичними/стратегічними системами голосового зв'язку та передавання даних для забезпечення бортової платформи раннього попередження та управління.

Під час стандартної місії E-7A Wedgetail може покрити понад 4 млн кв. км, він здатен до необмеженого далекого розгортання з дозаправленням у польоті.

  • 6 червня повідомлялося, що Австралія може передати Україні 41 винищувач-бомбардувальник F/A-18 Hornet.
  • 26 червня стало відомо, що Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаАвстраліяентоні альбанезе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 