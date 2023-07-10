Австралія відправить до Німеччини літак-розвідник захищати логістику допомоги Україні – фото

Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак Королівських ВПС Австралії для підтримки України – захищати гуманітарні та військові логістичні вузли за межами її території. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

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За інформацією Офісу Альбанезе, літак E-7A Wedgetail розпочне місію у жовтні, розгортання включатиме до 100 австралійських членів екіпажу та допоміжного персоналу. Місія триватиме близько шести місяців.

Розвідувальний літак допоможе захистити багатонаціональні логістичні вузли, необхідні для потоку військової та гуманітарної допомоги народу України.

"Літак забезпечить раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз за межами України щодо шлюзу для гуманітарної та військової допомоги", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що літак не входитиме у повітряний простір України, Росії чи Білорусі.

За даними Сил оборони Австралії, Wedgetail обладнаний радаром далекого спостереження, вторинним радаром і тактичними/стратегічними системами голосового зв'язку та передавання даних для забезпечення бортової платформи раннього попередження та управління.

Під час стандартної місії E-7A Wedgetail може покрити понад 4 млн кв. км, він здатен до необмеженого далекого розгортання з дозаправленням у польоті.

6 червня повідомлялося, що Австралія може передати Україні 41 винищувач-бомбардувальник F/A-18 Hornet.

26 червня стало відомо, що Австралія передасть Україні 70 військових броньованих машин.

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