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Австралия присоединилась к санкциям против Алины Кабаевой

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 03:19
Австралия присоединилась к санкциям против Алины Кабаевой - Фото
Алина Кабаева (скриншот с видео)

Правительство Австралии в пятницу, 1 июля, добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Считается, что у нее есть тесные личные отношения с Владимиром Путиным.

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Раньше против Кабаевой ввели санкции Великобритания, Евросоюз и Канада.

Кроме нее, под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали:

– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов
– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов
– председатель правления банка Россия Михаил Клишин
– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков
– девелопер Год Нисанов
– министр строительства Ирек Файзуллин
– министр транспорта Виталий Савельев
– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев
– детский омбудсман Мария Львова-Белова
– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин
– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий

Андрей Водяный
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санкции против рф Австралия алина кабаева
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