Австралия присоединилась к санкциям против Алины Кабаевой
Правительство Австралии в пятницу, 1 июля, добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Считается, что у нее есть тесные личные отношения с Владимиром Путиным.
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Раньше против Кабаевой ввели санкции Великобритания, Евросоюз и Канада.
Кроме нее, под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.
В санкционный список также попали:
– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов
– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов
– председатель правления банка Россия Михаил Клишин
– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков
– девелопер Год Нисанов
– министр строительства Ирек Файзуллин
– министр транспорта Виталий Савельев
– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев
– детский омбудсман Мария Львова-Белова
– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин
– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий
- В середине мая Австралия ввела санкции против Ильи Кивы и Тараса Козака.
- В начале мая Австралия добавила более ста человек в санкционный список против России.
- 14 апреля Австралия ввела санкции против Газпрома, а также ряда других компаний, важных для экономики России. Среди них – Транснефть, КамАЗ, РусГидро, Ростелеком
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