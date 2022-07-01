Австралия присоединилась к санкциям против Алины Кабаевой

Правительство Австралии в пятницу, 1 июля, добавило в санкционный список еще 16 граждан России, среди которых бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Считается, что у нее есть тесные личные отношения с Владимиром Путиным.

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Раньше против Кабаевой ввели санкции Великобритания, Евросоюз и Канада.

Кроме нее, под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали:

– близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов

– сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов

– председатель правления банка Россия Михаил Клишин

– гендиректор Росгеологии Сергей Горьков

– девелопер Год Нисанов

– министр строительства Ирек Файзуллин

– министр транспорта Виталий Савельев

– министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев

– детский омбудсман Мария Львова-Белова

– олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин

– президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий

В середине мая Австралия ввела санкции против Ильи Кивы и Тараса Козака.

В начале мая Австралия добавила более ста человек в санкционный список против России.

14 апреля Австралия ввела санкции против Газпрома, а также ряда других компаний, важных для экономики России. Среди них – Транснефть, КамАЗ, РусГидро, Ростелеком

Андрей Водяный

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