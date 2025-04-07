Автор "специально обезображенного" портрета Трампа заявила, что ее карьера под угрозой

Художница Сара Бордман создала официальный портрет Трампа для здания Капитолия штата Колорадо в Денвере. Трамп его раскритиковал

Портрет Трампа авторства Бордман (Фото: Х/@P_Gasiorowski)

Британская художница Сара Бордман, автор официального портрета президента США Дональда Трампа, заявила, что ее карьера оказалась под угрозой после того, как американский лидер назвал ее работу "преднамеренно обезображенной". Об этом пишет The Guardian.

Бордман создала официальный портрет Трампа для здания Капитолия штата Колорадо в Денвере, где он висел в течение шести лет начиная с 2019-го.

В конце марта 2025 года Трамп раскритиковал портрет, назвав его "преднамеренно обезображенным". По мнению главы Белого дома, 44-й президент США Барак Обама на картине Бордман выглядит "прекрасно", а сам он получился "действительно хуже".

По мнению художницы, комментарии Трампа означают, что ее "намерения, честность и способности, по моему мнению, были подвергнуты сомнению".

"Я завершила портрет точно, без умышленного искажения, политической предвзятости", – заявила она.

Бордман отметила, что, хотя она признает право Трампа выражать свое мнение, "дополнительные обвинения в том, что я "намеренно исказила" портрет и что "наверное, потеряла свой талант, когда повзрослела", сейчас непосредственно и негативно влияют на мой бизнес, который длится уже более 41 года, и сейчас он рискует не восстановиться".