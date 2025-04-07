Авторка "навмисно спотвореного" портрета Трампа заявила, що її кар'єра під загрозою

Художниця Сара Бордман створила офіційний портрет Трампа для будівлі Капітолія штату Колорадо в Денвері. Трамп його розкритикував

Портрет Трампа авторства Бордман (Фото: Х/@P_Gasiorowski)

Британська художниця Сара Бордман, авторка офіційного портрета президента США Дональда Трампа, заявила, що її кар'єра опинилася під загрозою після того, як американський лідер назвав її роботу "навмисно спотвореною". Про це пише The Guardian.

Бордман створила офіційний портрет Трампа для будівлі Капітолія штату Колорадо в Денвері, де він висів протягом шести років, починаючи з 2019-го.

Наприкінці березня 2025 року Трамп розкритикував портрет, назвавши його "навмисно спотвореним". На думку очільника Білого дому, 44-й президент США Барак Обама на картині Бордман має "чудовий вигляд", а сам він вийшов "справді гірше".

На думку художниці, коментарі Трампа означають, що її "наміри, чесність і здібності, на мою думку, були поставлені під сумнів".

"Я завершила портрет точно, без навмисного спотворення, політичної упередженості", – заявила вона.

Бордман зазначила, що, хоча вона визнає право Трампа висловлювати свою думку, "додаткові звинувачення в тому, що я "навмисно спотворила" портрет і що "напевно, втратила свій талант, коли подорослішала", зараз безпосередньо і негативно впливають на мій бізнес, який триває вже понад 41 рік, і зараз він ризикує не відновитися".