Axios: США не получат полный контроль над Гренландией. Рютте предложил Трампу соглашение

Трамп и Рютте провели длительную беседу в Давосе, после которой, по словам собеседников, было достигнуто соглашение

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп обсудил 21 января в Давосе с генсеком НАТО Марком Рютте, включает принцип уважения суверенитета Дании над островом. Об этом сообщили два неназванных собеседника Axios.

Перед этим Трамп неоднократно заявлял, что хочет иметь контроль над островом. Это он повторил и во время выступления на форуме в Давосе. Однако сделка, предложенная Рютте, дает США "все необходимое", сообщил американский президент после встречи с генсеком НАТО, которая длилась несколько часов.

"Мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона", – написал Трамп в Truth Social.

По словам двух собеседников, знакомых с предложением Рютте, оно не включает в себя передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании США. План включает в себя обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года, которое было заключено между США и Данией.

Это соглашение дает право Штатам строить военные базы на острове и создавать "оборонительные зоны", если НАТО сочтет это необходимым. Также собеседники сообщили, что план включает разделы об усилении безопасности Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, а также дополнительной работе по вопросам сырья.

Кроме того, есть пункт о размещении "Золотого купола" на острове и о противодействии "злонамеренному внешнему влиянию" со стороны России и Китая.

"Если эта сделка состоится, а президент Трамп очень на это надеется, США достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами и навсегда", – говорят осведомленные лица.

А секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии изданию Axios заявила, что Трамп в очередной раз демонстрирует, что он "главный переговорщик", и пообещала, что детали сделки будут публиковаться по мере согласования сторонами.