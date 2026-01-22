Axios: США не отримають повного контролю над Гренландією. Рютте запропонував Трампу угоду

Трамп і Рютте провели тривалу бесіду в Давосі, після якої, за словами співрозмовників, було досягнуто згоди

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив 21 січня в Давосі з генсеком НАТО Марком Рютте, включає принцип поваги суверенітету Данії над островом. Про це повідомили два неназвані співрозмовники Axios.

Перед цим Трамп неодноразово заявляв, що хоче мати контроль над островом. Це він повторив і під час виступу на форумі в Давосі. Однак угода, запропонована Рютте, дає США "все необхідне", повідомив американський президент після зустрічі з генсеком НАТО, яка тривала кілька годин.

"Ми сформували основу для майбутньої угоди щодо Гренландії і, по суті, всього Арктичного регіону", – написав Трамп у Truth Social.

За словами двох співрозмовників, знайомих із пропозицією Рютте, вона не передбачає передання повного суверенітету над Гренландією від Данії США. План передбачає оновлення "Угоди про оборону Гренландії" 1951 року, яку було укладено між США і Данією.

Ця угода дає право Штатам будувати військові бази на острові та створювати "оборонні зони", якщо НАТО вважатиме це за необхідне. Також співрозмовники повідомили, що план включає розділи про посилення безпеки Гренландії та діяльності НАТО в Арктиці, а також додаткову роботу з питань сировини.

Крім того, є пункт про розміщення "Золотого купола" на острові та про протидію "зловмисному зовнішньому впливу" з боку Росії та Китаю.

"Якщо ця угода відбудеться, а президент Трамп дуже на це сподівається, США досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами і назавжди", – кажуть обізнані особи.

А секретарка Білого дому Керолайн Лівітт у коментарі виданню Axios заявила, що Трамп укотре демонструє, що він "головний парламентер", і пообіцяла, що деталі угоди будуть публікуватися в міру узгодження сторонами.