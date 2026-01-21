Трамп передумав вводити додаткові мита на європейські держави через Гренландію

Американський президент заявив про наявність основи для майбутньої угоди щодо Гренландії та всієї Арктики

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не запроваджуватиме мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року. Про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social.

Американський президент розповів, що провів продуктивну зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За її результатами вони розробили основу для майбутньої угоди щодо Гренландії та всієї Арктики.

"Це рішення, якщо його буде реалізовано, стане великим успіхом для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. На підставі цього розуміння я не вводитиму мита, які мали набути чинності 1 лютого", – сказав Трамп.

За його словами, тривають додаткові обговорення щодо "Золотого купола" щодо Гренландії. Додаткова інформація буде надана у міру просування переговорів, наголосив Трамп.

За перемовини відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Штатів Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші особи.