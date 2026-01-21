Трамп передумал вводить дополнительные пошлины на европейские государства из-за Гренландии

Американский президент заявил о наличии основы для будущего соглашения по Гренландии и всей Арктике

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет вводить пошлины на европейских союзников, которые должны были вступить в силу 1 февраля 2026 года. Об этом говорится в его сообщении в социальной сети Truth Social.

Американский президент рассказал, что провел продуктивную встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По ее результатам они разработали основу для будущего соглашения по Гренландии и всей Арктике.

"Это решение, если оно будет реализовано, станет большим успехом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. На основании этого понимания я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", – сказал Трамп.

По его словам, продолжаются дополнительные обсуждения по "Золотому куполу" по Гренландии. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения переговоров, подчеркнул Трамп.

За переговоры будут отвечать вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Штатов Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и другие лица.