FT: Напруженість між ЄС та Трампом щодо Гренландії зірвала підписання плану підтримки України

За словами обізнаних чиновників, суперечка затьмарила увагу до України й підписання документу поки не планується

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Через напруженість між Європою та США на тлі заяв американського президента Дональда Трампа про бажання володіти Гренландією зірвано підписання "плану процвітання" для України. Про це Financial Times повідомили шість неназваних чиновників.

Цей план – пакет економічної підтримки повоєнної України, який обговорюється Вашингтоном, Києвом та європейськими столицями. Його мета: забезпечити Україні довгострокову підтримку для реконструкції та відновлення після будь-якого припинення вогню.

За словами анонімних співрозмовників, заплановане оголошення про "план процвітання" на суму $800 млрд, який мав би бути узгоджений на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, було відкладено. Між Європою та США виникли "глибокі розбіжності" щодо Гренландії та запропонованої Ради миру під головуванням Трампа.

"Поки що жодного підписання", – сказав один із чиновників.

Інший зазначив, що країни ЄС не можуть ігнорувати дії президента США щодо Гренландії, намагаючись досягти прогресу в інших питаннях, зокрема щодо України.

"Ніхто зараз не налаштований влаштовувати грандіозне видовище навколо угоди з Трампом. Суперечка затьмарила заплановану увагу до України", – сказав третій чиновник.

За словами співрозмовників, більшість країн ЄС відхилили запрошення Трампа до Ради миру, а запрошення диктатора РФ Володимира Путіна і взагалі поглибило вже наявні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Президент Франції заявив, що країна не буде членом ради через побоювання щодо її повноважень. У Німеччині наголосили, що передумовою для їхньої участі є те, щоб орган був сумісним з чинними міжнародно-правовими рамками.

Троє співрозмовників наголосили, що напруженість між США та європейськими столицями щодо Гренландії зірвала переговори щодо документа між високопосадовцями національної безпеки цього тижня. Вашингтон не направив свого представника на переговори 19 січня, зазначили вони.

"Настрої дещо змінилися. Він перетнув межу, і ми не можемо вдавати, що все йде як завжди", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Водночас шість чиновників заявили, що "план процвітання" не буде відкладено на невизначений термін і його все ще можуть підписати пізніше.