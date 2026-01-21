FT: Напряженность между ЕС и Трампом по Гренландии сорвала подписание плана поддержки Украины

По словам осведомленных чиновников, спор затмил внимание к Украине и подписание документа пока не планируется

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Из-за напряженности между Европой и США на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о желании владеть Гренландией сорвано подписание "плана процветания" для Украины. Об этом Financial Times сообщили шесть неназванных чиновников.

Этот план – пакет экономической поддержки послевоенной Украины, который обсуждается Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами. Его цель: обеспечить Украине долгосрочную поддержку для реконструкции и восстановления после любого прекращения огня.

По словам анонимных собеседников, запланированное объявление о "плане процветания" на сумму $800 млрд, который должен был быть согласован на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, было отложено. Между Европой и США возникли "глубокие разногласия" по Гренландии и предложенному Совету мира под председательством Трампа.

"Пока никакого подписания", – сказал один из чиновников.

Другой отметил, что страны ЕС не могут игнорировать действия президента США по Гренландии, пытаясь достичь прогресса в других вопросах, в частности по Украине.

"Никто сейчас не настроен устраивать грандиозное зрелище вокруг соглашения с Трампом. Спор затмил запланированное внимание к Украине", – сказал третий чиновник.

По словам собеседников, большинство стран ЕС отклонили приглашение Трампа в Совет мира, а приглашение диктатора РФ Владимира Путина вообще углубило уже существующие беспокойства относительно этого предложения.

Президент Франции заявил, что страна не будет членом совета из-за опасений относительно его полномочий. В Германии подчеркнули, что предпосылкой для их участия является то, чтобы орган был совместим с существующими международно-правовыми рамками.

Трое собеседников отметили, что напряженность между США и европейскими столицами по Гренландии сорвала переговоры по документу между высокопоставленными чиновниками национальной безопасности на этой неделе. Вашингтон не направил своего представителя на переговоры 19 января, отметили они.

"Настроения несколько изменились. Он пересек черту, и мы не можем делать вид, что все идет как обычно", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

В то же время шесть чиновников заявили, что "план процветания" не будет отложен на неопределенный срок и его все еще могут подписать позже.