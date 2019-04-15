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15.04.2019, 10:20

Бабченко навсегда забанили в Facebook

Бабченко навсегда забанили в Facebook - Фото
Аркадий Бабченко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Российский блогер крайне резко критикует в онлайн- и других СМИ политику Кремля и пророссийских сил в Украине

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Публициста Аркадия Бабченко, который выехал с семьей из РФ в Украину, а позднее принял участие в инсценировке СБУ собственного убийства, навсегда заблокировали в Facebook. Об этом он сам заявил в эфире канала ATR.

Основной аккаунт блогера в Facebook уже месяц как "забанен". По его словам, запасной аккаунт блокировали за пост о лидере партии Батькивщина Юлию Тимошенко, кандидате в президенты Владимире Зеленском и за другие записи.

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"Пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страничку, теперь уже пожизненно. Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими фейк-ньюс. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа", - сказал он.

Почитать материалы Бабченко для LIGA.net можно здесь.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Читайте также: Жизнь после смерти. Откровенное интервью Аркадия Бабченко

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Теги: facebook, блокировка, аркадий бабченко
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