Баффет: Мы не даем Украине всего необходимого, но просим воевать так, чтобы мы не воевали

Выступая на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, американский миллиардер и филантроп Говард Баффет упрекнул ее участников, лидеров государств и бизнесменов, что Украина не получает всего, что необходимо ей для победы над Россией, в то же время от нее требуют вести войну так, чтобы никто не был вынужден напрямую принять в ней участие. Его выступление транслировалось в эфире телемарафона.

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Баффет подчеркнул, что война, которая идет в Украине, изменит ход истории, поэтому сейчас лидеры стран и бизнесмены должны быть "на правильной стороне".

"Мы были полезны, но мы были медленными. Иногда мы были нерешительными. Мы не обеспечиваем украинцев всем необходимым для победы в этой войне. И, что хуже, мы просим Украину вести эту войну так, чтобы мы сами ее не вели. Эта политика приводит к гибели людей каждый день", – сказал он.

Миллиардер также обратился к тем, кто всеми средствами стремится не допустить "эскалации" войны.

"Обеспокоенных эскалацией войны я просто спрашиваю: вы обращаете внимание на то, как меняется и уже изменился геополитический ландшафт? Это не на пользу нам. Это не на пользу никому, кто сидит в этом зале. Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как будет выглядеть наш мир, если мы позволим Украине проиграть?" – сказал Баффет.

США и некоторые страны Западной Европы неоднократно предостерегали от использования их оружия по территории России. Некоторые виды вооружения не предоставляются Украине именно из-за опасений, что она якобы втянет западные страны в войну с РФ.

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