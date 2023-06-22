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Мільярдер Баффет: Ми не даємо Україні всього необхідного, але просимо воювати так, щоб ми не воювали

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 17:58
Мільярдер Баффет: Ми не даємо Україні всього необхідного, але просимо воювати так, щоб ми не воювали - Фото
говард баффет фото ера2

Виступаючи на конференції з питань відновлення України у Лондоні, американський мільярдер і філантроп Говард Баффет дорікнув її учасникам, лідерам держав і бізнесменам, що Україна не отримує всього, що необхідно їй для перемоги над Росією, водночас від неї вимагають вести війну так, щоб ніхто не був змушений безпосередньо взяти в ній участь. Його виступ транслювався в ефірі телемарафону.

Баффет підкреслив, що війна, яка точиться в Україні, змінить хід історії, тож зараз лідери країн і бізнесмени мають бути "на правильному боці".

"Ми були корисними, але ми були повільними. Часом ми були нерішучими. Ми не забезпечуємо українців усім необхідним для перемоги в цій війні. І, що гірше, ми просимо Україну вести цю війну так, щоб ми самі її не вели. Ця політика призводить до гибелі людей щодня", – сказав він.

Мільярдер також звернувся до тих, хто будь-якими засобами прагне не допустити "ескалації" війни.

"Стурбованих ескалацією війни я просто запитую: ви звертаєте увагу на те, як змінюється і вже змінився геополітичний ландшафт? Це не на користь нам. Це не на користь нікому, хто сидить у цій залі. Чи маєте ви хоч найменше уявлення про те, який вигляд матиме наш світ, якщо ми дозволимо Україні програти?" – сказав Баффет.

  • США і деякі країни Західної Європи неодноразово застерігали від використання їхньої зброї по території Росії. Деякі види озброєння не надаються Україні саме через побоювання, що вона нібито втягне західні країни у війну з РФ.
Вадим Ребрина
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війназброяГовард Баффет
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