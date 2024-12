Байден официально утвердил белоголового орлана национальным символом США

Фото: National Archives

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий признание белоголового орлана национальным символом страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В канун Рождества Байден подписал закон, принятый Конгрессом, который вносит изменения в Кодекс США, официально закрепляя белоголового орлана как национальной птицы страны.

Белоголовый орлан изображен на Большой печати США (The Great Seal of the United States), используемой на официальных документах с 1782 года, когда был утвержден ее дизайн. На печати изображены орлан, оливковая ветвь, стрелы, щит в виде флага, девиз "E Pluribus Unum" и созвездие звезд.

Фото: National Archives

В том же году Конгресс объявил белоголового орлана национальным символом, и его изображение можно увидеть во многих местах — на документах, президентском флаге, военных эмблемах и даже на валюте США, отмечает сайт американского правительства.

24 декабря 2024 Байден подписал закон об оборонном бюджете, который увеличивает общие военные расходы до $895 млрд.