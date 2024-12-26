Байден после массированного обстрела на Рождество призвал нарастить военную помощь Украине

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден в рождественском обращении призвал Пентагон наращивать поддержку Украины, отметив, что "украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности".

"За последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны и на подходе еще больше. Я поручил министерству обороны продолжать стремительные поставки оружия в Украину", – заявил действующий американский лидер.

Это заявление Байден сделал на фоне массированной атаки на Украину, которую Россия устроила утром 25 декабря – в день Рождества. Президент США отметил, что "целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы".

"Украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности", – подчеркнул Байден.