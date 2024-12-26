Байден після масованого обстрілу на Різдво закликав наростити військову допомогу Україні

"Український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці", – наголосив американський президент

Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден у різдвяному зверненні закликав Пентагон нарощувати підтримку України, наголосивши, що "український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці".

"За останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і на підході ще більше. Я доручив міністерству оборони продовжувати стрімкі постачання зброї в Україну", – заявив чинний американський лідер.

Цю заяву Байден зробив на тлі масованої атаки на Україну, яку Росія влаштувала зранку 25 грудня – у день Різдва. Президент США зазначив, що "метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми".

"Український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці", – наголосив Байден.