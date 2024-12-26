Байден після масованого обстрілу на Різдво закликав наростити військову допомогу Україні
Президент США Джо Байден у різдвяному зверненні закликав Пентагон нарощувати підтримку України, наголосивши, що "український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці".
"За останні місяці США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і на підході ще більше. Я доручив міністерству оборони продовжувати стрімкі постачання зброї в Україну", – заявив чинний американський лідер.
Цю заяву Байден зробив на тлі масованої атаки на Україну, яку Росія влаштувала зранку 25 грудня – у день Різдва. Президент США зазначив, що "метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми".
"Український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці", – наголосив Байден.
- У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Росіяни знову масовано атакують українську енергетику. У зв’язку з цим були запроваджені відключення світла.
- Через російську ракетну атаку на Україну Польща підняла свою авіацію.