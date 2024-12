Байден офіційно затвердив білоголового орлана національним символом США

Фото: National Archives

Президент США Джо Байден підписав закон, яким передбачається визнання білоголового орлана національним символом країни. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Напередодні Різдва Байден підписав закон, ухвалений Конгресом, який вносить зміни до Кодексу США, офіційно закріплюючи білоголового орлана як національного птаха країни.

Білоголовий орлан зображений на Великій печатці США (The Great Seal of the United States), яку використовують на офіційних документах з 1782 року, коли було затверджено її дизайн. На печатці зображено орлана, оливкову гілку, стріли, щит у вигляді прапора, девіз "E Pluribus Unum" та сузір'я зірок.

Того ж року Конгрес оголосив білоголового орлана національним символом, і його зображення можна побачити в багатьох місцях — на документах, президентському прапорі, військових емблемах і навіть на валюті США, зазначає сайт американського уряду.

24 грудня 2024 року Байден підписав закон про оборонний бюджет, що збільшує загальні військові витрати до $895 млрд.