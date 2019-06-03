Баканов ответил, покажет ли декларацию о доходах

Иван Баканов (скриншот)

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, несмотря на требование закона о том, что сотрудники Службы не должны подавать декларации о доходах в интересах личной безопасности и безопасности семьи, собирается сделать это. Он сообщил об этом на брифинге в Киеве.

По словам Баканова, он "пытался" опубликовать этот документ, но ему пояснили: "Знаете, если вы были гражданским человеком, то вам не надо волноваться, но учтите тот факт, что в Службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день".

Если такие сотрудники будут публиковать декларации, рассказали Баканову в СБУ, они могут поставить под угрозу жизни своих близких - "потому что все будут знать, где находится их имущество, их родственники".

"Но впоследствии, все-таки думаю, что я такую декларацию опубликую. В принципе, мне скрывать нечего, реестры открыты, и вы можете посмотреть, что у меня есть, и потом сопоставить, что у меня будет", - сказал Баканов.

В мае 2019 года ОАСК не удовлетворил иск антикоррупционеров к тогдашнему первому замглавы СБУ Павлу Демчине насчет того, что тот не подавал электронные декларации. В ЦПК сетовали, что Верховный суд отказался рассекретить декларации СБУшников.

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