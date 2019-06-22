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22.06.2019, 17:17

Баканов в США готовит встречу Зеленского с Трампом

Баканов в США готовит встречу Зеленского с Трампом - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

И. о. главы СБУ довел до американской стороны "ряд стратегических посланий" Зеленского

И. о. главы СБУ Иван Баканов обсудил с представителями президента США Дональда Трампа предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сказано, что Баканов встретился с помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", - сказано в сообщении.

Баканов довел до американской стороны "ряд стратегических посланий" Зеленского.

"В частности, во время встречи с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства", - сказано в сообщении.

 

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Теги: Владимир Зеленский, дональд трамп, Иван Баканов
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