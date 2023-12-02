Balticconnector. В Финляндии считают, что Китай намеренно повредил газопровод якорем

Финское правительство не знает, было ли одобрено это действие правительством Китая, но скорый возврат судна домой также вызывает "некоторые вопросы"

Повреждение трубопровода Balticconnector (Фото - Центральная криминальная полиция Финляндии)

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц считает, что газопровод Balticconnector намеренно повредило китайское судно NewNew Polar Bear, которое и раньше подозревалось в этом. Его цитирует Politico.

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"Я не морской капитан. Но я думаю, что вы бы заметили, что тащите за собой якорь на сотни километров. Я думаю, что все указывает на то, что это было сделано намеренно. Но, конечно, пока никто в этом не признался", – сказал он, намекая на китайский контейнеровоз.

На прошлой неделе министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что NewNew Polar Bear тянуло за собой якорь по дну 185 километров – его достали неподалеку от места повреждения газопровода. Тогда Певкур заявил, что в случайность произошедшего довольно сложно поверить.

Адлеркройц добавил, что не может предполагать, одобрено ли это действие правительством Китая, но то, как скоро судно вернулось домой, по его словам, вызывает "некоторые вопросы".

"Если бы я, как капитан, сделал бы что-то, что не одобрило бы китайское правительство, то я бы волновался по поводу возвращения со своей лодкой в Китай", – резюмировал финский министр.

Balticconnector – трубопровод, – трубопровод, с 2019 года соединивший газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

Повреждение подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией привело к прекращению прокачки газа 8 октября. Одновременно был поврежден проложенный в том же районе телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией. Службы, производящие расследование аварии, считают, что эти события связаны.

25 октября полиция Финляндии заявила, что подняла со дна сломанный якорь. Судя по следам, его таскали по дну поперек трассы газопровода.

В сентябре 2022 года в Балтийском море из-за взрывов вышел из строя газопровод "Северный поток".

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