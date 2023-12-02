Balticconnector. У Фінляндії вважають, що Китай навмисно пошкодив газопровід якорем

Фінський уряд не знає, чи було схвалено цю дію урядом Китаю, але швидке повернення судна додому також викликає "деякі питання"

Пошкодження трубопроводу Balticconnector (Фото - Центральна кримінальна поліція Фінляндії)

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц вважає, що газопровід Balticconnector навмисно пошкодило китайське судно NewNew Polar Bear, яке і раніше підозрювали в цьому. Його цитує Politico.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", – сказав він, натякаючи на китайський контейнеровоз.

Минулого тижня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що NewNew Polar Bear тягнуло за собою якір дном 185 кілометрів – його дістали неподалік від місця пошкодження газопроводу. Тоді Певкур заявив, що у випадковість того, що сталося, доволі складно повірити.

Адлеркройц додав, що не може припускати, чи схвалено цю дію урядом Китаю, але швидке повернення судна додому, за його словами, викликає "деякі запитання".

"Якби я, як капітан, зробив би щось, що не схвалив би китайський уряд, то я б хвилювався щодо повернення зі своїм човном до Китаю", – резюмував фінський міністр.

Balticconnector – трубопровід, що – трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки в Балтійському морі.

Пошкодження підводного газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією призвело до припинення прокачування газу 8 жовтня. Одночасно було пошкоджено прокладений у тому самому районі телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією. Служби, які проводять розслідування аварії, вважають, що ці події пов'язані.

25 жовтня поліція Фінляндії заявила, що підняла з дна зламаний якір. Судячи зі слідів, його тягали дном поперек траси газопроводу.

У вересні 2022 року в Балтійському морі через вибухи вийшов із ладу газопровід "Північний потік".

Читайте також: Президент Латвії: Якщо РФ причетна до поломки Balticconnector, закриємо Балтійське море