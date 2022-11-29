Банк Эстонии выпустил в обращение монеты в честь Украины

Банк Эстонии сообщил, что выпустил с 29 ноября в обращение монеты номиналом два евро и с девизом "Слава Украине!".

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Монета выпущена тиражом 2 млн экземпляров.

"Эта монета – напоминание о том, что свобода – высшая ценность, за которую приходится платить очень высокую цену. В идущей сейчас войне Украина ценой жизней своих граждан защищает общие ценности всего европейского культурного пространства, и наша задача – продолжать ее поддерживать", – заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Он пояснил, что Банк Эстонии принял решение о чеканке монет для обращения, чтобы оказать финансовую поддержку Нацбанку Украины, и что продажа выпущенных летом сувенирных монет уже дала возможность передать Украине 350 000 евро.

"Итоговая сумма, несомненно, будет больше, потому что благотворительная распродажа продолжается", – сказал Мюллер.

Дизайн монеты разработала Дарья Титова из Харькова, которая учится сейчас в Эстонской художественной академии.

3 октября Национальный банк Украины выпустил в оборот 10 миллионов памятных монет номиналом 10 гривен "Силы территориальной обороны ВСУ".

Сергій Бережний

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