Банковая – союзникам: Нужно утроить число потерь России в Украине. Дайте больше снарядов

Каждый день силы обороны Украины ликвидируют свыше полтысячи солдат оккупационных войск РФ. Для повышения эффективности ВСУ нужно увеличить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, пишет в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Ежедневно РФ теряет в Украине 510-530 человек", – пишет он, объясняя это чрезвычайно высокой интенсивностью боев и мотивацией украинских военных.

"Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам", – призвал он союзников.

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Евгений Пилипенко

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