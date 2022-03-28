UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Банковая – союзникам: Нужно утроить число потерь России в Украине. Дайте больше снарядов

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 13:45
Банковая – союзникам: Нужно утроить число потерь России в Украине. Дайте больше снарядов - Фото
Михайло Подоляк (скриншот)

Каждый день силы обороны Украины ликвидируют свыше полтысячи солдат оккупационных войск РФ. Для повышения эффективности ВСУ нужно увеличить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, пишет в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ежедневно РФ теряет в Украине 510-530 человек", – пишет он, объясняя это чрезвычайно высокой интенсивностью боев и мотивацией украинских военных.

"Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам", – призвал он союзников.

Читайте также: 33-й день войны. Количество ликвидированных российских военных достигло 17 000 – Генштаб

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война артиллерия михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 