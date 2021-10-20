Банковая: Суспільне лжет о том, что ОП требовал убрать из эфира Лероса

Телеканал UA:Суспільне заявляет, что накануне эфира 18 октября токшоу "Обратный отсчет" Офис президента потребовал отказать ранее приглашенному депутату Гео Леросу в обмен на присутствие двух нардепов от Слуги народа. В ОП утверждают, что это неправда.

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В официальном заявлении телеканала сказано, что отсутствие в эфире 18 октября представителей СН – это не решение редакции токшоу, а "решение представителей парламентской фракции". Депутатов СН приглашают регулярно, в том числе приглашали к участию в эфире от 18 октября, заявило Суспільне.

Журналисты считают это попыткой прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу, который формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов.

"По словам Барчук (Мирослава Барчук, ведущая токшоу "Обратный отсчет", – ред.), ... накануне эфира 18 октября Офис президента потребовал отказать ранее приглашенному на шоу депутату Гео Леросу, исключенному 1 сентября из провластной фракции после критики в адрес президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, в обмен на присутствие двух нардепов от Слуги народа", – говорится в заявлении телеканала.

Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в комментарии LIGA.net, что это неправда.

На вопрос, ставил ли ОП журналистам указанный выше ультиматум, Подоляк ответил: "Нет. Но ещё раз скажу – выбор ходить или не ходить на подобные эфиры (эфиры, которые имеют крайне незначительные индексы смотрибельности) решают для себя сами депутаты".

Сегодня UA:Суспільне заявило, что сначала ОП требовал взять на эфир по теме энергетики двух "не экспертных" нардепов СН. А в другом ультиматуме Банковая заявила, что двое нардепов СН не придут на эфир, если на нем будет Лерос. Редакция отказалась выполнять ультиматумы, после чего ОП обвинил канал в отсутствии представителей монобольшинства в эфире и несоблюдении журналистских стандартов.

Зеленский заявил, что Офис президента никак не влияет на решение нардепов участвовать в токшоу.

В Слуге народа заявили, что большинство эфиров канала соответствуют стандартам общественного вещания, но порой симпатии коллектива якобы имеют серьезное влияние на некоторые программы.

Вадим Ребрина , Марк Сировой

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