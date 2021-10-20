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Лауреат премии Гонгадзе обвинила Банковую в давлении на журналистов. У Зеленского ответили

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 14:21
Лауреат премии Гонгадзе обвинила Банковую в давлении на журналистов. У Зеленского ответили - Фото
Мирослава Барчук и Михаил Подоляк (фото - Владимир Шевчук, Суспільне мовлення и Офис президента)

Офис президента давит на журналистов, утверждает в Facebook лауреат премии Гонгадзе и ведущая программы "Обратный отсчет" на UA:Суспільне Мирослава Барчук. Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ в комментарии LIGA.net обвинил в заангажированности сотрудников Общественного вещателя.

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Журналистка утверждает, что ОП "давно и жестко контролирует присутствие" депутатов Слуги народа в эфирах, а кандидаты на участие в ток-шоу согласовываются с Подоляком. По ее словам, в последнее время ОП выдвигает условия и ультиматумы о присутствии "слуг" на эфирах.

Барчук говорит, что сперва ОП требовал взять на эфир по теме энергетики двух "не экспертных" нардепов СН. А в другом ультиматуме Банковая заявила, что двое нардепов СН не придут на эфир, если на нем будет исключенный из Слуги народа нардеп Гео Лерос.

По словам журналистки, редакция отказалась выполнять ультиматумы, после чего ОП обвинил канал в отсутствии представителей монобольшинства в эфире и несоблюдении журналистских стандартов. Барчук считает ситуацию "первым звоночком" об угрозе свободе слова и независимой журналистике.

Подоляк в ответ сказал, что считает позицию Барчук "странной". По его словам, у ОП нет конфликтов с журналистами и запретов на эфиры.

Он утверждает, что Банковая профессионально готовит спикеров к эфирам – чтобы проверить их готовность и способность внятно проговорить инициативы власти, голос которой должен звучать в унисон, быть единым.

Подоляк говорит, что представители власти часто бывали на эфирах Общественного вещателя. Однако он считает, что "если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс", то это не может не вызвать сложностей с приглашением гостей.

"Всякий раз именно от этой одной программы по понедельникам впечатление было такое, как будто программу делают в партийном штабе партии известного экса... Если редакторы, продюсеры, ведущие сами считают несбалансированность и заангажированность нормой для Общественного вещателя, то это заслуживает, скорее, непредвзятого обсуждения и анализа только на уровне канала", – сказал Подоляк.

Лауреат премии Гонгадзе обвинила Банковую в давлении на журналистов. У Зеленского ответили

Читайте также Мнение: Мецгер и коммуникации. Надеюсь, больше никому не захочется "паковать" журналистов

Марк Сировой
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журналисты канал эфир Общественное вещание офис президента михаил подоляк обратный отсчет Мирослава Барчук UA:Суспільне
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