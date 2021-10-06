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Скандал с журналистами. У Зеленского выступили за отстранение главы Укрэксимбанка

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 09:07
Скандал с журналистами. У Зеленского выступили за отстранение главы Укрэксимбанка - Фото
Евгений Мецгер (Фото: пресс-служба Укрэксимбанка)

Офис президента Владимира Зеленского выступает за отстранение главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который попал в скандал с журналистами программы "Схемы" от Радио Свобода. Об этом говорится в заявлении на сайте ОП.

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"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки", – заявили в ОП.

У Зеленского не исключают, что для нивелирования вреда банку и государству могут понадобиться и более жесткие кадровые решения в финучреждении.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только негативно.

По его словам, поведение представителей банка по отношению к журналистам было недопустимым, ведь свобода слова – фундаментальная ценность в Украине, поэтому чиновник любого уровня обязан корректно общаться с представителями СМИ и уважать их право задавать любые важные для общества вопросы.

  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.
  • Полиция открыла дело о нападении на журналистов.
  • Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Читайте также: Мецгер, "Схемы", off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Марк Сировой
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Владимир Зеленский журналисты Укрэксимбанк схемы офис президента Евгений Мецгер
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