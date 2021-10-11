Нападение на журналистов. Суд отправил под ночной домашний арест главу Укрэксимбанка
11.10.2021, 17:18
Евгений Мецгер (Фото - скриншот видео Схем - YouTube)
Голосеевский суд Киева отправил под ночной домашний арест отстраненного главу Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который является подозреваемым по делу о нападении на журналистов "Схем". Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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Она отметила, что главе Укрэксимбанка суд назначил ночной домашний арест с 22:00 до 06:00. Руководителю пресс-службы, Владимиру Пикалову, назначили домашний арест с 21:00 до 06:00.
Также сейчас рассматривается ходатайство о третьем подозреваемом, отметила спикер столичной прокуратуры.
- 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
- В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
- Мецгер сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей.
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