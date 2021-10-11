Нападение на журналистов. Суд отправил под ночной домашний арест главу Укрэксимбанка

Голосеевский суд Киева отправил под ночной домашний арест отстраненного главу Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который является подозреваемым по делу о нападении на журналистов "Схем". Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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Она отметила, что главе Укрэксимбанка суд назначил ночной домашний арест с 22:00 до 06:00. Руководителю пресс-службы, Владимиру Пикалову, назначили домашний арест с 21:00 до 06:00.

Также сейчас рассматривается ходатайство о третьем подозреваемом, отметила спикер столичной прокуратуры.

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Марк Сировой

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