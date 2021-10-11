Написал заявление. Мецгер заявил, что увольняется с должности главы Укрэксимбанка

Сегодня, 11 октября, Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фотокопию заявления.

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"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", – написал Мецгер.

По его словам, написание заявления об отставке стало результатом его собственной оценки случившегося в банке.

"Еще раз утверждаю – заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности", – написал Мецгер.

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Наталия Медведева

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