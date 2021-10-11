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Написал заявление. Мецгер заявил, что увольняется с должности главы Укрэксимбанка

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 21:10
Написал заявление. Мецгер заявил, что увольняется с должности главы Укрэксимбанка - Фото
Евгений Мецгер (Фото - Евгений Мецгер - Facebook)

Сегодня, 11 октября, Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фотокопию заявления.

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"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", – написал Мецгер.

По его словам, написание заявления об отставке стало результатом его собственной оценки случившегося в банке.

"Еще раз утверждаю – заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности", – написал Мецгер.

Написал заявление. Мецгер заявил, что увольняется с должности главы Укрэксимбанка

Написал заявление. Мецгер заявил, что увольняется с должности главы Укрэксимбанка
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Мецгер сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.
  • 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей.
  • 11 октября Голосеевский суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Медведева
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Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер
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