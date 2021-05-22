Мирослава Барчук стала лауреатом премии Гонгадзе

Журналистка Суспільного и ведущая программы "Зворотний відлік" Мирослава Барчук стала лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе. Об этом стало известно с трансляции церемонии награждения.

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С Барчук в финале были главный редактор LIGA.net Борис Давиденко и Reporters – Маричка Паплаускайте.

"Для меня эта премия – самое важное профессиональное признание, которое только может быть. И учитывая человека, чье имя носит эта премия. И учитывая лауреатов прошлых годов – Вахтанга Кипиани и Павла Казарина. И учитывая финалистов этого года – Маричку Паплаускайте и Бориса Давиденко, работу которых я очень уважаю", – сказала со сцены Барчук.

Давиденко поздравил Барчук в Facebook, написав, что ее победа – "это на 101% заслужено". Он также опубликовал речь, которую готовил на случай своей победы.

Паплаускайте после церемонии написала, что для нее быть номинанткой – большая честь, и анонсировала печатную версию Reporters. При этом ей немного досадно из-за того, как ее анонсировали на церемонии.

"Немного досадно, что на церемонии награждения меня представили ребенком, у которого воплотилась мечта, а не женщиной, которая построила медиа", – написала она.

2 апреля были объявлены три номинанта на премию Гонгадзе 2021 года: Барчук, Давиденко и Паплаускайте. Детальнее о премии можно почитать здесь.

Марк Сировой

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