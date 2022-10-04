Байден будет баллотироваться в президенты США на второй срок – NBC News

Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает NBC News.

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Как отмечается, Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентской выборной гонке в 2024 году американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону.

Президент США сказал Шарптону, что будет баллотироваться на второй срок в частной беседе в Белом доме.

"Я собираюсь сделать это снова", – сказал Байден.

Как сообщается, до сих пор, несмотря на заявления сторонников Байдена о том, что он будет добиваться переизбрания, сам президент США уклонялся от недвусмысленного заявления об этом.

3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

В декабре 2021 года Байден говорил, что пойдет на второй срок, если ему позволит здоровье.

В мае экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Наталія Медведєва

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