Байден будет баллотироваться в президенты США на второй срок – NBC News
04.10.2022, 12:19
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает NBC News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентской выборной гонке в 2024 году американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону.
Президент США сказал Шарптону, что будет баллотироваться на второй срок в частной беседе в Белом доме.
"Я собираюсь сделать это снова", – сказал Байден.
Как сообщается, до сих пор, несмотря на заявления сторонников Байдена о том, что он будет добиваться переизбрания, сам президент США уклонялся от недвусмысленного заявления об этом.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.
- В декабре 2021 года Байден говорил, что пойдет на второй срок, если ему позволит здоровье.
- В мае экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии