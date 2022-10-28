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Байден: Если Путин не хочет ядерного удара – почему он продолжает говорить о нем

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 06:40
Байден: Если Путин не хочет ядерного удара – почему он продолжает говорить о нем - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия. Об этом в интервью NewsNation заявил президент США Джо Байден.

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У него спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания применять ядерное оружие.

"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?" – ответил Байден.

По его словам, Путин очень опасен в своем подходе по этому вопросу.

  • Ранее Байден заявил: Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие.
  • В Пентагоне заявили, что Россия врет о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" – но нет признаков, что РФ решилась на ядерный удар.

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Марко Сировой
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