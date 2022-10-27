США ускорили доставку модернизированных ядерных бомб на базы НАТО в Европе – Poiltico

США ускорили доставку в Европу более точной версии своей основной ядерной бомбы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и двух людей, знакомых с вопросом.

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Модернизированную ядерную бомбу B61-12 планировали доставить в Европу на весну 2023 года, но теперь это запланировано на декабрь 2022-го, сообщили американские чиновники союзникам по НАТО на закрытой встрече в Брюсселе.

Объявление об ускорении доставки прозвучало через несколько дней после начала ежегодных ядерных учений НАТО Steadfast Noon.

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СПРАВКА. B61 – семейство ядерных бомб, разработанных в начале 1960-х годов. С тех пор было cделано десяток версий бомбы. Последняя, 12-я модернизация, стоила $10 млрд. Ее задача заменить ранние версии, в том числе около 100 бомб на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Боеголовка B61-12 является одной из самых универсальных в арсенале США. Ее мощность может быть увеличена или уменьшена в зависимости от цели.

Ускорение доставки предусматривает замену на европейских складах более старого оружия на новое для потенциального использования самолетами США и союзников, отмечают журналисты. Это происходит на фоне ядерных угроз РФ и обеспокоенности, что Запад должен сделать больше для сдерживания Москвы от перехода этой черты.

Сигнал по отправке бомб в декабре может быть направлен скорее на европейских союзников, которые чувствуют себя уязвимыми перед Москвой, добавляют в Politico.

В телеграмме, которая оказалась в распоряжении журналистов, указано, что 15 союзников по НАТО были обеспокоены и заявляли: Альянс не должен поддаваться ядерному шантажу Кремля.

21 октября США раскрыли местоположение подлодки-ракетоносца, она ходит в Аравийском море. Это редкий для Вашингтона шаг.

25 октября в Госдепе заявили: использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России.

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Марко Сировой

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