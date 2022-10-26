Блинкен: Мы прямо и очень четко сообщили Путину о последствиях применения ядерного оружия
Соединенные Штаты предупредили российского диктатора Владимира Путина о возможных последствиях любого применения ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии Bloomberg 26 октября.
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"Мы прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту Путину, о последствиях", – сказал Блинкен.
Госсекретарь США не уточнил, кто именно и каким образом сообщил об этом Путину.
Как отмечается, официальные лица в администрации президента США Джо Байдена ранее заявили, что Москва была предупреждена на самом высоком уровне об использовании ядерного оружия в войне России против Украины, но замечание Блинкена является первым недвусмысленным подтверждением того, что сообщение было передано самому Путину.
- Недавно президент США удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
- Президент Владимир Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.
- США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, но пока не видят изменений в ядерных позициях РФ, сообщал представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.
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