Блинкен: Мы прямо и очень четко сообщили Путину о последствиях применения ядерного оружия

Соединенные Штаты предупредили российского диктатора Владимира Путина о возможных последствиях любого применения ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии Bloomberg 26 октября.

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"Мы прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту Путину, о последствиях", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США не уточнил, кто именно и каким образом сообщил об этом Путину.

Как отмечается, официальные лица в администрации президента США Джо Байдена ранее заявили, что Москва была предупреждена на самом высоком уровне об использовании ядерного оружия в войне России против Украины, но замечание Блинкена является первым недвусмысленным подтверждением того, что сообщение было передано самому Путину.

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Наталія Медведєва

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