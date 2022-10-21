"Жемчужина ядерной триады". США раскрыли местоположение подлодки-ракетоносца – фото

Центральное командование Вооруженных Сил США сообщило, что атомная ракетная подлодка USS West Virginia курсирует в Аравийском море. Разглашение ее нахождения – необычный шаг, отмечает NBC.

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На опубликованных кадрах запечатлен командующий CENTCOM Майкл Курилла на подлодке. Он назвал субмарину "жемчужиной ядерной триады", а в командовании сообщили, что она находится в Аравийском море.

Американские военные редко признают, где действуют их подлодки, способные нести баллистические ракеты, отмечают в NBC. Особенно редко это делается, когда субмарины курсируют у берегов противников.

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Визит Майкла Куриллы на подлодку можно рассматривать как сигнал противникам США в регионе, включая Иран, о возможностях Вашингтона, считают журналисты.

СПРАВКА. USS Virginia была введена в эксплуатацию в 1990 году и может нести до 20 баллистических ракет с несколькими боеголовками.

Представитель Пентагона рассказал, что визит командующего на субмарину – это не ответ на какое-либо недавнее событие или провокацию, а скорее сигнал после нескольких месяце напряженности, в том числе нападения на расположения американских войск в Сирии и Ираке. Еще в июне официальные лица США заявляли об учащении таких атак со стороны иранских прокси.

Визит Куриллы на подлодку также состоялся на фоне ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина и все большего втягивания в войну против Украины Ирана, который поставляет РФ беспилотники.

19 октября Пентагон заявил, что США готовы к ядерным сценариям со стороны РФ, если нужно будет реагировать.

Также на этой неделе НАТО проводит ядерные учения в Европе. В Альянсе акцентируют, что они не связаны с "текущими событиями".

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Марко Сировой

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