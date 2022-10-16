США ответят на абсолютно любое применение Россией ядерного оружия – Белый дом

Ответ США не будет зависеть от того, какой вид ядерного оружия может применить Россия. Об этом заявил CNN советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.

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Журналист CNN спросила, будут ли США реагировать на применение тактического ядерного оружия – например, на уничтожение небольшой цели или взрыв в Черном море – так же, как на удар стратегическим ядерным зарядом.

Салливан ответил, что "применение ядерного оружия на поле боя в Украине – это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не собираемся "нарезать салями". Он также подчеркнул, что опасно думать, что в применении ядерного оружия "могут быть какие-то различия".

"Мы считаем, что США должны с нашими союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – сказал Салливан.

СПРАВКА. "Тактикой нарезания салями" в мировом политическом жаргоне назывался применявшийся СССР в Европе, начиная с 1950-х годов – метод постепенного, но малозаметного наращивания угроз, чтобы приучить Запад к эскалации и сдвинуть как можно дальше в "красную зону" этап, на котором "становится оправданным" применение ядерного оружия в ответ на действия СССР.

6 августа Гутерриш заявил, что лидерам стран, имеющих ядерное оружие, совершенно недопустимо даже намекать на возможность его применения.

21 сентября Столтенберг в интервью Reuters сказал, что Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы коммуницирует.

12 октября Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план на случай такого сценария.

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Сергій Бережний

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