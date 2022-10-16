США ответят на абсолютно любое применение Россией ядерного оружия – Белый дом
Ответ США не будет зависеть от того, какой вид ядерного оружия может применить Россия. Об этом заявил CNN советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан.
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Журналист CNN спросила, будут ли США реагировать на применение тактического ядерного оружия – например, на уничтожение небольшой цели или взрыв в Черном море – так же, как на удар стратегическим ядерным зарядом.
Салливан ответил, что "применение ядерного оружия на поле боя в Украине – это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не собираемся "нарезать салями". Он также подчеркнул, что опасно думать, что в применении ядерного оружия "могут быть какие-то различия".
"Мы считаем, что США должны с нашими союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – сказал Салливан.
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